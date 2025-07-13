Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde yer alan K-14 Konteyner Kentte söküm ve kaldırma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, bölgeye yaptığı ziyarette devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların yeni kalıcı konutlarına taşınmasının ardından boşaltılan alanda ekipler, konteynerlerin sistemli şekilde kaldırılmasını sağlıyor.

Yetkililer, sürecin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve geçici barınma alanlarının en kısa sürede tamamen kaldırılacağını ifade etti.

Kaynak : PHA