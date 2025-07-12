CHP Adıyaman İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’i İl Başkanlığımız önünde karşılıyoruz" denilerek, 13 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapıldı. CHP tarafından hazırlanan afişte de “Halk Buluşması” başlığıyla mitinge çağrı yinelendi.



İmamoğlu'ndan cezaevinden çağrı: 'Son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek'

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman mitingine katılamayacağını ancak desteğini sürdürdüğünü duyurdu.



İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



“Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak, son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı Adıyaman’daki adalet ve hürriyet buluşmasına bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.”



CHP: 'Bir adım geri atmak yok'

CHP Genel Merkezi’nden yapılan resmi açıklamada ise mitingin ana teması olarak adalet, demokrasi ve halk iradesine sahip çıkma vurgusu öne çıkarıldı:



“Yarın Adıyaman’dan mücadelemizin sesini yükseltiyoruz! Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı kazanana kadar meydanlardayız! Bir adım geri atmak yok; el ele, omuz omuza, kol kola iktidara yürüyoruz!”



Mitingin saati ve yeri belli: CHP Adıyaman İl Başkanlığı önü

Etkinlik, 13 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Adıyaman CHP İl Başkanlığı önünde başlayacak. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasında Adıyaman’da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek vermesi ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.



CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini bugüne kadar İstanbul, İzmir, Van, Bursa, Trabzon, Sakarya ve Denizli gibi birçok kentte gerçekleştirmiş, bu etkinliklerde tutuklu siyasi isimler, yerel yönetimlere müdahaleler ve yargı bağımsızlığı konuları ön plana çıkmıştı.



Güvenlik önlemleri artırıldı

Adıyaman’daki miting öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı, emniyet birimlerinin miting güzergahında trafik ve kalabalık kontrolü için ek tedbirler aldığı bildirildi. CHP Adıyaman İl Örgütü ise mitinge tüm vatandaşları davet ederek, “Bu sadece bir siyasi partinin değil, halkın iradesine sahip çıkma mücadelesidir” mesajı verdi.

Kaynak : PHA