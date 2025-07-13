Nem oranının %15 seviyelerinde seyretmesiyle birlikte sıcaklık etkisi daha da yoğun hissediliyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgularken, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gölgede kalınması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hafta boyunca Adıyaman’da güneşli hava hakim olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 42°C, 15 Temmuz Salı günü ise 38°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali oldukça düşük, ancak 15 Temmuz’da kısa süreli yerel yağışlar görülebilir.

Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan dolayı günlük yaşamda zorluk yaşadıklarını ifade ederken, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak : PHA