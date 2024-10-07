Adıyaman'da JASAT'ın izini sürdüğü hakkında yakalama 45 yıl kesinleşmiş hapiis cezası ve yakalama kararı bulunan bir zanlı yakalanarak, adli makamlarca tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan A.H. adlı şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda "Gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma" suçundan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.