Adıyaman Filistinlilerle Dayanışma Platformu üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı. Protestocular, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail karşıtı sloganlar atarak, Gölbaşı Caddesi'nden Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

"İsrail'i Telin, Filistinlilere Dua"

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, yaptığı açıklamada, Adıyaman olarak Filistin için ayakta olduklarını ve meydanda toplandıklarını belirtti. Çok sayıda Adıyamanlı vatandaşın katıldığı protesto kortejinde kadın ve çocuklar da ebeveynleriyle birlikte yürüdü. Demokrasi Parkı önünde toplanan kalabalık, dualar ve sloganlar sonrasında olaysız şekilde dağıldı.

"İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölümler 40 Bini Aştı, Uluslararası Çabalar Sonuçsuz"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü son saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştirirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini aştığı bildirildi. Saldırılar sonucunda yüzbinlerce kişi yaralanırken, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve sivil yerleşim alanları büyük ölçüde tahrip oldu, bu durum Gazze'deki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), çatışmaların durdurulması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yoğun diplomatik girişimlerde bulundu. Ancak, bu çabalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı. BM Genel Sekreteri, her iki tarafa da acil ateşkes çağrısında bulunarak, sivil kayıpların önlenmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. AİHK ise, Gazze'deki saldırıların insan hakları ihlalleri anlamına geldiğini belirterek, bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ifade etti.

İsrail hükümeti, saldırıların Hamas ve diğer silahlı grupların roket saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini savunurken, uluslararası toplumun büyük bir kısmı, sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu belirtti. Gazze'de insani yardım kuruluşları, yetersiz kaynaklarla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışırken, bölgedeki hastaneler ve acil servisler, artan yaralı sayısıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

Bölgede süren çatışmalar ve insani kriz, dünya genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. İnsan hakları savunucuları ve barış aktivistleri, taraflara çatışmayı sonlandırma çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun daha etkili ve kararlı adımlar atmasını talep etti. Gazze'deki durumu yakından izleyen uluslararası gözlemciler, bölgede kalıcı barışın sağlanması ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA