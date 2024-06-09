Demokrasi Parkı önünde toplanan Adıyamanlılar, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etti. Protestoda konuşan AGD Adıyaman Başkanı Mehmet Gezici, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nda iki yüzü aşkın Filistinliyi şehit etmesinin ardından duygusal ve sert açıklamalarda bulundu.

Mehmet Gezici: "İsrail Ancak Silahtan Anlar!"

Gezici, konuşmasında şunları söyledi:

"Sekiz aydan fazla bir süredir Gazze’de soykırım uygulayan Siyonist İsrail rejimi, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda iki yüzü aşkın Filistinliyi şehit etti. Bu katliamda, ABD özel birlikleri de İsrail’e destek verdi. İşgal güçlerinin bu insanlık dışı saldırıları artık sözün bittiği yerdir."

İslam ülkelerinin liderlerine seslenen Gezici, "Vakit, Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın dediği gibi İsrail’e karşı güç gösterme vaktidir. İsrail rejimi kınamalardan anlamıyor, sadece silahtan anlıyor" dedi.

"Gazze İçin Fiilen Harekete Geçin"

Gezici, konuşmasında Türkiye'nin yöneticilerine de çağrıda bulundu:

"Allah rızası için İsrail’i kınamayı bırakın ve fiilen harekete geçin. İsrail’i tanımaktan vazgeçin ve Gazze’ye İslam Barış Gücü’nün gönderilmesi için gereken adımları atın. Bugün Gazze’nin en çok beklediği ülke Türkiye’dir."

Filistin Direnişi: Tüm İslam Coğrafyası İçin Bir Mücadele

Protestoda, Filistin direnişinin yalnızca kendi topraklarını değil, tüm İslam coğrafyasını savunduğu vurgulandı. Gezici, "Filistinli kardeşlerimiz Bağdat’ın, Şam’ın, Doğu Türkistan’ın, Diyarbakır’ın ve İstanbul’un selameti için de mücahede ediyor. İsrail Gazze’de başarılı olursa, yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacaktır" dedi.

Protesto, Hz. Muhammed’in (sav) bir hadisi şerifi ile son buldu:

“Ümmetimden bir tâife dinlerinde sabit, düşmanlarına karşı galip olurlar. Onlara muhalif olanlar kendilerine zarar veremezler. Allah’ın emri gelinceye kadar onlar bu halde devam ederler.”

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Adıyaman halkının yoğun ilgi gösterdiği protesto, İsrail’e karşı güçlü bir mesaj verirken, Filistin direnişine destek çağrısı yapıldı. Protesto boyunca sık sık "İsrail ancak silahtan anlar" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atıldı.

Kaynak : PHA