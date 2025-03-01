Adıyaman Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, ilk teravih namazında Emir Sultan Camii'nde cemaat ile bir araya geldi. Teravih namazı öncesinde cemaate vaaz veren Haliloğlu, Ramazan ayının bereket, birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Ardından namazı bizzat kıldıran Müftü Haliloğlu, caminin çocuklarla dolu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ramazan-ı Şerif’in hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan Ayı: Manevi Yenilenme ve Dayanışma Zamanı

Ramazan ayı, oruç, ibadet ve hayır işlerinin yoğunlaştığı bir ay olmanın yanı sıra, toplumsal dayanışmanın ve manevi uyanışın zirveye çıktığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da da bu kutsal ayın, deprem sonrası dayanışmayı ve yeniden yapılanmayı daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinin en ağır etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman, bir yandan fiziksel olarak inşa edilirken, bir yandan da toplumsal dayanışma ve manevi değerlerin yeniden güçlendirilmesi için çaba harcıyor. Ramazan ayının getirdiği manevi atmosfer, bu sürecin hızlanması için önemli bir fırsat sunuyor.

Adıyaman’da Deprem Sonrası Hem Şehir Hem Nesiller İnşa Ediliyor

Depremin ardından Adıyaman’da yeniden yapılanma süreci hızla devam ediyor. Yeni konut projeleri, alt yapı çalışmaları ve sosyal yaşam alanlarının yeniden oluşturulması şehrin ihya sürecinin önemli adımları arasında yer alıyor. Ancak, şehri inşa etmek kadar önemli olan bir diğer husus da nesillerin ihyası.

Adıyamanlılar, Ramazan ayı vesilesiyle camilerde daha fazla vakit geçirerek çocuklarına manevi değerleri aşılamaya çalışıyor. İlk teravih namazına gösterilen yoğun ilgi, Adıyaman’ın manevi birlikteliğinin güçlü olduğunu ve dayanışma ruhunun deprem sonrası süreçte de devam ettiğini ortaya koyuyor.

Müftü Dr. Mevlüt Haliloğlu’nun da vurguladığı gibi, çocukların camileri doldurması, sadece bugünün değil, geleceğin de inşasına yapılan önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Ramazan ayında düzenlenecek çeşitli dini ve sosyal etkinliklerle, gençlerin manevi kimliklerinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Ramazan’ın Getirdiği Umut

Adıyaman’da ilk teravih namazının coşkuyla kılınması, şehrin yeniden ayağa kalkma kararlılığının ve dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesi oldu. Ramazan ayı boyunca yapılacak iftar programları, yardımlaşma faaliyetleri ve manevi etkinliklerle şehrin sadece fiziki olarak değil, ruhen de iyileşmesi amaçlanıyor.

Deprem sonrası yaşanan zorluklara rağmen Adıyamanlılar, bu mübarek ayın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik içinde yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak : PHA