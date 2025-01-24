Depremde 1.402 Cami Hasar Aldı

Türkiye genelinde 1.402 caminin depremden etkilenmesi sonucu Adıyaman’da da birçok ibadethane kullanılamaz hale geldi. Özellikle tarihi öneme sahip Ulu Cami, Kapcami, Zombaba Camisi, İmamağa Camisi gibi yapılar harabe durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldığı belirtilen çalışmaların ağır ilerlemesi, bu yapılarla ilgili belirsizliği artırıyor.

Tarihi Nahit Taşların Akıbeti Tartışma Konusu

Deprem sonrası yıkılan camilerden çıkarılan kıymetli nahit taşların nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Özellikle Kapcami ve İmamağa Camisi gibi yapılar için kullanılan bu taşların akıbeti hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.

Mor Petrus-Mor Paulus Kilisesi Onarılmayı Bekliyor

Süryani Kadim Cemaati’ne ait Mor Petrus-Mor Paulus Kilisesi, Adıyaman’ın çok inançlı yapısını temsil eden önemli bir ibadethane. Ancak, kilisenin restorasyon çalışmaları hâlâ başlamış değil. Bu durum, inanç turizmi açısından da Adıyaman için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Kent Konseyi Başkanı: “İbadethane Sorunumuz Çözülsün”

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, şehirde en az 125 caminin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Adıyaman’ın manevi ve kültürel mirasının yeniden inşası büyük önem taşıyor. Depremde hasar gören camilerimizin ve Mor Petrus-Mor Paulus Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları hızlandırılmalı. Ayrıca, şehrimize yakışır bir merkez cami inşa edilmeli.”

Altunbaş, şehrin gelişimini de dikkate alarak, avlusunda ramazan şenliklerinin düzenlenebileceği modern bir merkez cami talep ettiklerini ifade etti.

Halk Tepkili: “Sessizlik Sona Ersin”

Adıyaman halkı, diğer illerde cami inşa süreçlerinin hızla tamamlandığına dikkat çekerek, kendi şehirlerindeki gecikmelerden rahatsız olduklarını dile getiriyor. Geçici ibadet alanlarının yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle ramazan ayı öncesinde kalıcı çözümler beklediklerini ifade ediyor.

Kaynak : PHA