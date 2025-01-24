"Kömür, Görünmez Katil"

Milletvekili Kara, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kömürü "görünmez katil" olarak tanımladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kömürün yanması sırasında ortaya çıkan toz ve partiküller, hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Reyhanlı başta olmak üzere birçok ilçede dağıtılan düşük maliyetli kömür, vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılarken ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açıyor."

"Hava Kirliliği Geceyi Zehire Çeviriyor"

Kömür sobasından çıkan karbon monoksit gazının tehlikelerine dikkat çeken Kara, 3 Ocak’ta Belen ilçesinde bir ailenin karbon monoksit zehirlenmesi yaşadığını hatırlattı. Kara, şunları kaydetti:

"Hatay, deprem sonrası zorlu bir süreçten geçiyor. Gece geç saatlerde hava kirliliğinden göz gözü görmüyor, zehir soluyoruz. Kaymakamlıklar, dağıtılan kömürün kalitesini denetlemiyor mu? Bazı mahallelerde kötü koku varken neden diğer mahallelerde yok? Yurttaşlarımız tedirgin."

Sağlık ve Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

Kömürün ortaya çıkardığı partikül maddelerin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Kara, bu durumun kanser, solunum yolu hastalıkları ve kalp-damar rahatsızlıklarına neden olduğunu ifade etti. Kara, "Ucuz kömür, maddi ve manevi kayıplarımıza ek yük oluşturacak" dedi.

Denetim ve Sağlık Etki Değerlendirmesi Talebi

Nermin Yıldırım Kara, kömür yardımlarının dağıtımı sırasında daha sıkı denetim yapılması gerektiğini belirterek, şu taleplerde bulundu:

"Kömür yardımlarının, Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) raporlarına tabi tutulması gerekiyor. Çevre Kanunu çerçevesinde bu denetimler, bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yapılmalıdır."

Kaynak : PHA