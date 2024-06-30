Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Bakanlığın uzun yıllardır düzenlediği GSB spor okullarının artık daha coşkulu ve kalabalık geçtiğini söyledi. İl Müdürü Fikret Keleş, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nde başlatılan eğitimlerden, 5-18 yaş gruplarındaki Çocuk ve Gençlerimizi spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

İl Müdürü Keleş, Bütün imkânlarıyla gençlerin ve çocukların yanında olacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece yazın değil, bu imkânlardan kış aylarında da yararlanacaklar. Onları yalnız spor salonlarına değil, gençlik merkezlerimize de bekliyoruz. Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekli oldukları alanların en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz. Yürüyün, koşun, sporla kucaklaşın çocuklar. Her şey gönlünüzce olsun.”

Eylül ayına kadar sürecek GSB spor okullarında 05-18 yaş grubu çocuklara 33 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Açılış sonrası Sümerevler Futbol Sahasında farklı branşlarda gösteri maçı yapan sporcuları tek tek gezerek başarı dileyen İl Müdürü Fikret Keleş sporcularla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak : PHA