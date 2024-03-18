Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevli ekipler tarafından merkez başta olmak üzere 200 adreste bulunan yemek dağıtım yerleri denetlendi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde dağıtımı yapılan yemeklerin numuneleri alınarak laboratuvarlara gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında kontrolleri sağlanan yemeklerin denetimini gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayında yoğunlaşarak sahaya indi. Yardım kuruluşları tarafından iftar ve sahur yemeği dağıtımı yapan yemekhaneleri denetlenerek numuneler alındı.

Yemeklerin hazırlanma, pişirilme, dağıtım aşamalarında gıda güvenliği zincirinin sağlıklı bir şekilde çalışması için İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ekipleri tarafından denetimlerini yaparak, görüldüğü durumlarda her yemek çeşidinden numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarında gönderiliyor.



Kaynak : PHA