31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, bu kapsamda, esnaf ziyaret ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günü dolayısıyla Harp Malülü Gaziler ile Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerini ziyaret eden Polat, İl Müftülüğü ve Ağız-Diş Hastanesini ziyaret etti.

Polat’a günlük programında AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ve Av. Mustafa Alkayış ile AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyaret ettikleri yerlerde yoğun ilgi ve teveccüh gören Polat, Adıyaman halkının sevgisine layık olmak için çok çalışacaklarını vurguladı.

Açıkladıkları projelerle Adıyaman’ı çok daha iyi bir noktaya ulaştıracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bizim projelerimiz ihtiyaçlara göre belirlenmiş projeler. Adıyaman’ın çehresini değiştirecek Çevre Dostu Projelerimiz en önemsediğimiz projeler arasında yer alıyor.

Hayata geçireceğimiz Çevre Dostu Projelerimiz şu şekilde;

EKOLOJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM PARKI PROJESİ

İlköğretim, lise ve üniversitelerdeki çocuk ve gençlerimiz ve ilgili STK'larla ortaklaşa bir proje çerçevesinde şehrimizin ortak bir alanında bu parkı vatandaşlarımızla buluşturacağız.

SIFIR ATIK PROJESİ

“Sıfır Atık” Projesi, üretimin devamlılığını sağlayıp gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Adıyaman bırakmak için gereken tüm hedefleri (hammadde temini, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması) bir araya toplamayı hedefliyoruz.

AKILLI KENT MOBİLYALARI PROJEMİZ

Çöp kutuları, çöp konteynerleri, parklardaki oturma bankları ve otobüs durakları gibi kamusal alan içerisinde kullanılan tüm şehir mobilyaları, sensörler, kablosuz ağ, işlemciler ve mikro-denetleyicileri akıllı hale getireceğiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Çevreye duyarlı enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve enerji giderlerinin azaltılması amacıyla, şehrimizin enerji ihtiyacını karşılayacak yenilenebilir enerji kaynakları üzerine projeler geliştireceğiz ve uygulayacağız.

ADIYAMAN TEMATİK KORU PARKI VE BİLİM MERKEZİ PROJEMİZ

Yaklaşık 40 dönümlük alanda birden fazla konseptte tematik olarak tasarlanacak olan bu park, spor alanları, çocuk spor parkurları, yüzme havuzu, yürüme ve dinlenme alanları ve kitap kafelerden oluşacak. Ayrıca bu park içerisine çocuklarımızın bilim ve teknolojiye farkındalığını ve ilgisini arttırmak amacıyla bir Bilim Merkezi ve Gezegen Evi (Planetaryum) projelendirilecek ve yapılacak.

MEVCUT PARKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJEMİZ

Mimar Sinan Parkı, Demokrasi Parkı, Millet Bahçesi ve Beşpınar Parkları öncelik olmak üzere tüm parklarımızın yeşil alanlarını artırmak ve şehir halkının dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehrin nefes alabileceği alanlarla kentimizin yaşanabilirliğini arttıracağız.

6 ŞUBAT HATIRA ORMANI PROJEMİZ

6 Şubat’ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına geleneksel fidan dikme etkinliklerini de başlatmak üzere bir hatıra ormanı kuracağız.

YEŞİL ADIYAMAN PROJEMİZ

Şehir içi yollara ve ana arter güzergahlarının kenarlarına ağaç ve çiçek düzenlemeleri yaparak şehrimizin yeşil estetiğini artıracağız. İklim şartlarına uygun bitki türü seçimleri ve tasarımlarıyla şehrimiz her mevsim yeşil olacak.

PRESTİJ CADDELER PROJEMİZ

Şehrimizde görsel olarak çekici ve prestijli caddeler oluşturarak Adıyaman'ın marka değerini artıracağız. Bu kapsamda Atatürk Caddesi ve Bozbey Caddesini şehrimizin prestij caddeleri olarak tasarlayacağız.

TEMİZ ADIYAMAN PROJEMİZ

Çevre temizliği ve yeşil alanların artırılması amacıyla uygulayacağımız Temiz Adıyaman Projemiz, şehrimizin estetik görünümünü iyileştirecek ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak. Çevre Dostu Projelerimizle şehrimizin estetik görünümünü iyileştireceğiz ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağız. Adıyaman’ımıza şimdiden hayırlı olsun.”

Kaynak : PHA