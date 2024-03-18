Adıyaman Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109.yıldönümü anma programı, şehitler için saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Tiyatro ve Oratoryo gösterisi sergilendi. Çanakkale Destanı’ndan enstantanelerin canlandırıldığı tiyatro gösterisi ve Çanakkale üzerine yakılan türkülerin seslendirildiği gösteri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Seyircilerin gözyaşlarına hakim olamadığı gösteriyi, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz, İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ, Şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak : PHA