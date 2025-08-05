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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılık mesajı verdi.

Adıyaman'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Z.Ç., 3 Ağustos 2025'te yakalandı ve tutuklandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Z.Ç. isimli şahıs yakalandı.

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