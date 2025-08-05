Adıyaman'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Z.Ç., 3 Ağustos 2025'te yakalandı ve tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi Z.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Zanlı, Jandarma'daki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılık mesajı verdi.
Kaynak: İGF