26 Haziran 2024 Çarşamba günü, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı değerlendirmesi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Milli Eğitim şube müdürleri, il merkezindeki tüm kamu okulları ve özel okulların müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı. Müdür Tosun, "Bu eğitim-öğretim yılının başlangıcında yaşadığımız zorluklara rağmen, kazasız belasız bir şekilde tamamlamanın mutluluğuyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Vermiş olduğunuz emeklerden ve gayretlerinizden dolayı başta siz değerli okul yöneticilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, çalışanlarımıza, memurlarımıza, velilerimize, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Müdür Tosun, yaşanan büyük felaketin ardından eğitim öğretim yılının başladığında süreci nasıl atlatacaklarını düşündüklerini belirtti ve yapılan çalışmalarla güzel bir eğitim-öğretim yılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tosun, Eylül ayından itibaren daha ferah, daha güzel ve fiziksel imkânları daha iyi bir noktaya geleceklerini umut ettiğini söyledi. Toplantıda okul inşaatlarının sürekli denetim ve takipler neticesinde hızla bitme noktasına geldiği ve yeni eğitim-öğretim yılında çocukların eğitimini rahatlatacak şekilde sonuçlanacağına dair umutlu olduklarını belirtti. "Nesilleri yetiştiren, nesillere yön veren bir mesleğe sahip olduğumuzu ve bu mesleğin değerini her zaman yukarıya çıkarmak gibi bir çabamız olduğunu her ortamda gündem yapıyoruz" diyen Tosun, öğretmenlerin birbirlerine saygı ve sevgi göstermeleri gerektiğini vurguladı. Toplantının devamında, ildeki okulların eğitim performansı, sportif faaliyetlere katılım, yerel ve ulusal yarışmalara katılım ve başarı arttırılması için gereken hususlar değerlendirildi. Çaba gösteren değerli okul müdürlerine teşekkür edildi. Müdür Tosun, il genelinde yapımı devam eden okul inşaatları hakkında da bilgi vererek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında birçok okulun kendi binasına geçeceğini ve derslik sayısının deprem öncesi derslik sayısından %10 fazla olacağını belirtti.

Toplantının sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul müdürlerinin yönelttiği talep ve soruları cevaplayarak katılımcılara teşekkür etti ve toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak : PHA