Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, her bir ilçede çocukların eğlenerek öğrendiği şölenlere dönüştü.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, etkinlik hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bakanlığımızın destekleriyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün Büyük Anadolu Turnesi kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarımızın 4 ilçemizde 6 sahne alan "Masal Yolu" oyunu binlerce çocuğumuzun katıldığı şölenlere dönüştü. Hayatta kötülük ve iyilik, aydınlık ve karanlık, korku ve cesaret iç içedir. Masal yolunda da karşımıza çıkan devler, ejderhalar, cadılar, periler, prensler, prensesler hayatın yansımasıdır. Derin bir uykudan uyanmak nasıl mümkün? Hasta bir kalp nasıl iyileşir? Kahramanlarımız masalların sihriyle korkularını küçültüp kalplerini büyütebilecekler mi? Yolun sonu aydınlık mı, karanlık mı? Sorularına cevapların ustaca işlendiği "Masal Yolu" oyunu gülümseyen çocuklar ve umutla dolu bir gelecek için Adıyamanlı çocuklarla yola revan oldu. Kıymetli çabaları ve emekleri için İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları Sn. Gökçe Kurt Elitez, Sn. Cengiz Aydoğan, Sn. Ali Ertekin ve bütün ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Sanat, kültürün estetik yolculuğudur. "Masal Yolu" oyunu ile konteyner yaşam alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz bu estetik yolculukta desteklerini esirgemeyen Gölbaşı, Besni, Kahta ve Çelikhan Kaymakamlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik, çocukların gülümseyen yüzleri ve umut dolu bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA