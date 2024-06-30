Alınan bilgiye göre kaza; ilçeye bağlı Küçük Nacar Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişininise yaralandığını tespit etti. Hayatını kaybeden ismi açıklanmayan kişi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konulurken, 2 kişi ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA