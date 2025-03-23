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Oy verme işlemlerinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Dilek İmamoğlu oyunu kullandı, sandığa davet etti

Dilek İmamoğlu oyunu kullandı, sandığa davet etti

Adıyaman’da 31 Mart yerel seçimlerinde Abdurrahman Tutdere’nin belediye başkanlığına seçilmesiyle, CHP 47 yıl aradan sonra kentin yönetimini yeniden devralmıştı. Bugün gerçekleşen ön seçimdeki yoğun katılımın, partinin kentteki etkisini sürdürdüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor.

Sandık başında oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken, yetkililer oy kullanma işlemlerinin saat 17.00’ye kadar devam edeceğini belirtti.

İlk etapta 4 olarak belirlenen dayanışma sandığı, yoğun katılım sebebiyle 8’e çıkarılırken, toplamda 15 üye sandığı ile birlikte sandık sayısı 26’ya yükseltildi.

CHP ’nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ön seçim kapsamında Adıyaman ’da oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başladı. Can Düğün Salonu’nda kurulan sandıklarda parti üyeleri ve dayanışma sandıkları aracılığıyla üye olmayan vatandaşlar oylarını kullandı.

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