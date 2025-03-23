Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçelerde denetimler Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırarak, sürdürüyor.

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelinde denetimler gerçekleştiren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri başta marketler olmak üzere pazaryerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, matador, pide fırınları, restorant, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörlerde denetim gerçekleştirildi.

“Haksız Fiyat artışı Haksız Ticari Uygulamalar ve Etiket” denetimlerinde 17-21 Mart arasında 33 firmada 1529 üründe denetim sağlanırken, 7 işyerinde tespit edilen 9 ürünle ilgili 28 Bin 494 TL cezai işlem uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı, haksız ticari uygulama ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA