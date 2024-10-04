İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, hayvanlara olan duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirildi.

"Adıyamanpark’ta Farkındalık Etkinliği Düzenlendi"

Adıyamanpark alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara hayvan sevgisi ve korunmasının önemi anlatıldı. Bu etkinlikte, günün önemini vurgulayan rozetler dağıtılırken, sokak hayvanları için katı mama, mama ve su kapları da katılımcılara hediye edildi. Etkinlik sayesinde hem yetişkinlere hem de çocuklara hayvanları koruma bilinci aşılanarak, toplumda duyarlılık yaratılması hedeflendi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu tür organizasyonların hayvan hakları konusunda toplumsal bilinci artırmada çok önemli olduğunu vurguladı. Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının devam ettiği ve bu tür farkındalık etkinlikleriyle hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için destek sağlandığı ifade edildi.

"İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılandı"

4 Ekim kapsamında yapılan etkinlikler sadece yetişkinlerle sınırlı kalmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Merkez İlçe İl Özel İdare İlkokulu öğrencilerine yönelik bir seminer düzenlendi. Veteriner hekimler tarafından verilen seminerde, öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların korunması ve yaşamımızdaki yeri gibi önemli konular aktarıldı.

Seminerde, hayvanların sadece sahiplenilmesi gereken varlıklar değil, aynı zamanda doğanın bir parçası oldukları ve onları korumanın insanlık görevi olduğu vurgulandı. Öğrencilere, sokak hayvanlarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgiler verilerek, küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisinin kazandırılmasının önemi anlatıldı.

"Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor"

Adıyaman Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri, kısırlaştırma çalışmaları ve uygun barınma alanlarının sağlanması konusunda düzenli olarak faaliyet gösteren yetkililer, bu hizmetlerin genişletileceğini belirtti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapılan bu etkinliklerin, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Ayrıca, Adıyaman’da hayvan barınakları ile ilgili yeni projeler hayata geçiriliyor. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, vatandaşların da bu konuda bilinçlenmesi ve sokak hayvanlarına daha fazla sahip çıkması için çağrı yapıldı.

Kaynak : PHA