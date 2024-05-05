Adıyaman Valiliği önünden sabah saatlerinde başlayan ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde son bulan 150 bisiklet sürücüsü sağlık için pedal çevirdi.

Toplam 7 kilometre olan güzergâhta 150 bisikletlinin pedal çevirdiği programda Gençlik Spor Yeşilay Üyeleri, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Bisiklet turuna katılan vatandaşlar ise bu tür organizasyonların süreklilik göstermesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilay Bisiklet Turu’nu değerlendiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik,”Bugün Adıyaman’da Yeşilay Şube Başkanlığımız Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklığında yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak 11. Bisiklet turunu gerçekleştirdik. İlimizden yaklaşık 150 sporcu bu aktiviteye dâhil oldu, bisiklet sporunun farkındalığı sağlıklı bir beden yapısına kavuşmak amacıyla gerçekten olumlu ve yerinde bir faaliyetti. Biz herkesi bisiklet sporunu yapmaya davet ediyoruz.”dedi.



Kaynak : PHA