“Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Adıyaman Teç-Sen İl Başkanı Mehmet Teker,”TÜİK in açıkladığı verilere göre Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 oldu. Bağımsız araştırma şirketi ENAG’a göre ise Nisan ayında enflasyon yüzde 5,02, yıllık enflasyon ise yüzde 124,35 olarak açıklanmıştır. Ocak ayında toplu sözleşme gereği alınan artış sadece yüzde 15 iken, sadece Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını içeren dört aylık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 18,71 olmuş ve alınan artış ilk üç aydan eridiği gibi memur ve emeklileri şimdiden cepten yemeye ve alacaklı konuma gelmiştir.”dedi.

Een düşük emekli maaşı asgari ücretten, en düşük memur maaşı ise yoksulluk sınırından başlamaması gerektiğini ifade eden Teç-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker, “Altı ayda bir alınan artışlar daha ilk aylardan enflasyon altında kalmakta ve sabit gelirlilerin alım gücü düşmektedir. Altı ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemleri kapsamadığından o ana kadar oluşan farklar sabit gelirlilerin cebinden çıkmaktadır. Öncelikle yıllardır oluşan kayıplar karşılanmalı, sonrasında ise aylık olarak enflasyon kayıpları maaşlara yansıtılmalıdır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Nisan ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 17.725 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 57.736 TL’ye, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 22.992 TL’ye yükseldi.

Ortalama memur maaşının 33.461 TL olduğu, ortalama emekli sandığı aylığının 15.445 TL olduğu günümüzde memurlar yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışırken emeklileri de açlık sınırının altında ücret almaya devam ediyor. Yıllarını çalışarak bu ülkeye katkı sağlamaya çalışmış emeklilerin açlığa, maaşın yarıdan fazlası kiraya giden çalışanların yoksulluğa mahkum edilmesi kabul edilemez. çağrımızı yineliyoruz ve diyoruz ki; en düşük emekli maaşı asgari ücretten, en düşük memur maaşı ise yoksulluk sınırından başlamalıdır.” Şeklinde konuştu.

“Çalışanların vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir”

Vergi diliminin yüzde 15 sabitlenmesini isteyen Başkan Teker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllardır enflasyon altında maaş zammı alan memurların en büyük sorunlarından biri de vergi yükünün yüksek olmasıdır. Tüm memur, emekli ve diğer çalışanların maaşlarından gelir vergisi oranında kesintiler peşin yapılmaktadır. Memurlar özellikle yılın ikinci yarısında alınan zammı zaten görememekte, yılın ikinci yarısına doğru vergi dilimine girilmektedir. Yani verilen zam zaten kepçeyle geri alınmaktadır. Bu nedenledir ki vergi dilim oranları kamu görevlileri için%15’te sabitlenmelidir. Yıllardır memur ve emeklilerin almış oldukları artışlar TÜİK enflasyonunun altında kalmış, altı ay sonra enflasyon farkı ile TÜİK verileri kadar artış yapılmıştır. Bu da demek oluyor ki aslında memur ve emeklilerin ücretleri yerinde saymış, hiçbir zam alınamamıştır. Bilinmelidir ki enflasyon kadar artış SIFIR zamdır. Kaldı ki TÜİK enflasyonu kadar yapılan artış ise alım gücünü düşüren eksi zamdır. Tüm bu nedenlerle memur ve emeklilere enflasyon altında kalmayacak refah payı verilmesi şarttır.”

Kaynak : PHA