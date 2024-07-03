Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 19 ana gündem maddesi onaylandı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında Gastronomi Merkezi kurulması ve kardeş belediyecilik çalışmalarının yapılması karara bağlandı. Başkan Tutdere alınan kararların Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

GASTRONOMİ merkezi en kısa zamanda kurulacak

Meclis Üyesi Kazım Tanrıverdi tarafından verilen; ilde yaşayan ve özellikle dışarıdan gelenlere yöresel yemeklerin sunulması ve tanıtılması maksadıyla bir Gastronomi Merkezi kurulması talebi oy birliğiyle kabul edildi. En kısa zamanda söz konusu merkezin yerinin belirlenmesi, iş ve işleyişiyle ilgili çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Kardeş Kent çalışmaları hızlandırılacak

Ayrıca, belediyelerle işbirliğinin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla kardeş kent ilişkilerinin kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak : PHA