Alınan bilgiye göre yangının, Esentepe Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi.

Sigara izmariti nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, meyve ağaçlarına ve bir evin bahçesindeki odunlara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çevreye atılan sigara izmaritleri ve alkol şişelerinden kaynaklandığını belirten Abdurrahman Kendir, yangının alkol kullanan şahıslar yüzünden çıktığını belirtti.

Yaklaşık 30 dönümlük anız yangını meydana geldiğini belirten Esentepe Mahallesi Muhtarı Abuzer Ok,"Başta itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Müdürümüzü arar aramaz gelip müdahale ettiler. 30 dönüm kadar bir anız yandı. Hemen bitişiğinde bir evimiz var, burada evin önünde ağaçlar ve zirai aletler vardı. Ufak tefek hasarlar var." Şeklinde konuştu.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Kaynak : PHA