Vali Dr. Osman Varol, mesajında Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âlemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek şu ifadelere yer verdi:

“Huzur ve bereketiyle iftar sofralarında buluştuğumuz, ekmeğimizi ve muhabbetimizi paylaştığımız Ramazan ayını geride bırakırken, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Bu vesileyle Adıyamanlı kardeşlerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek ayda tutulan oruçların, verilen fitrelerin, yapılan ibadet ve duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum.”

“Asrın Felaketini, Asrın Birlikteliğine Dönüştürdük”

Vali Varol, mesajında Adıyaman’da meydana gelen depremin yarattığı yıkımın derin izler bıraktığını ifade ederek, kaybedilen her canın aziz hatırasının yüreklerde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

“Asırların felaketini yaşayan ilimizde kaybettiğimiz her canımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizin derinliklerinde yaşayacaktır. Rabbim deprem şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Bu felaket karşısında birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna sahip aziz milletimizin ve devletimizin güçlü desteği ile dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Asrın Felaketini, Asrın Birlikteliğine dönüştürdük.”

“Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz”

Dr. Osman Varol, deprem sonrası Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm kamu kurumları ve yerel dinamiklerle birlikte yoğun bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

“Bu kadim şehri tekrar ayağa kaldırmak, yeni bir sosyal hayatı ve geleceği yeniden tesis etmek için kamu kurum ve kuruluşlarımız, bu kentin tüm dinamikleri ve mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden yoğun gayret gösteriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilimizin dört bir yanında inşa edilen ve etap etap bitirilen deprem konutlarımızın teslimatına başlayarak vatandaşlarımıza yeni bir hayatın kapılarını araladık. Devletimizin güçlü desteği ile Adıyaman'da hak sahibi vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar da gece gündüz demeden gayretli çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“Bayramı Huzur ve Güven İçinde Geçirin”

Vali Varol, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, seyahate çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

“Ramazan Bayramı vesilesiyle siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmeniz için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Özellikle seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham ediyorum.”

Vali Varol, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu duygularla daha güzel bayramlarda buluşmak temennisiyle bütün Adıyamanlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak : PHA