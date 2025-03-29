Haşim Asnuk, mesajında Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âlemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Hemşehrilerimiz,

Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu mübarek günlerin; başta Gazze, Yemen, Suriye ve Doğu Türkistan olmak üzere, ülkemize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Bayramlar; küskünlüklerin sona erdiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye ulaştığı müstesna zamanlardır. Bu vesileyle yetimlerimizi, öksüzlerimizi, ihtiyaç sahiplerimizi ve büyüklerimizi hatırlamayı; sevgi, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeyi temenni ediyorum.

Saadet Partisi olarak, adaletin hâkim olduğu, insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşadığı, herkesin yüzünün güldüğü bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.”

Kaynak : PHA