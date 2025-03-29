Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Vali Konağı önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araç çarpması sonucu kadın yaralandı. O sırada olay yerinden geçen ve kazaya denk gelen AK Parti Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri gelene kadar durumu kontrol altında tuttu.

Sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasının ardından, Doç. Dr. İshak Şan yaralı kadının durumu hakkında sağlık ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA