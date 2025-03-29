Adalı Hiniç Derneği Başkanı Erol Polat ile derneğin önceki başkanı Hüseyin Teke’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, bölge köylerinden vatandaşlar ve İstanbul ile Adıyaman’da faaliyet gösteren dernek üyesi iş insanları katıldı.

Dernek Başkanı Polat: "Ramazan, sadece oruç değil, aynı zamanda birlik zamanıdır"

İftar programında konuşan Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Erol Polat, 650 kişilik katılımla gerçekleşen iftarın, köy derneği olarak gösterilen dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu ifade etti. Polat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının bereketi içinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan; oruç tutmanın yanı sıra paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik ruhunu yaşamanın zamanıdır. Bizler bu birlik ruhunu geleceğe taşımakla yükümlüyüz.”

"Şehitlerimizi, deprem kayıplarımızı ve köyümüzün değerlerini rahmetle anıyoruz"

Polat konuşmasında, geçmişte köye ve bölgeye emek veren isimleri de andı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların yanı sıra, Kahta’nın kültürel simgelerinden Kahtalı Mıçe, dernek faaliyetlerinde yer almış Hacı Abuzer Güneş, bilim insanı Prof. Dr. Sabri Orman ve ebediyete irtihal eden tüm Adalı köylülerini rahmetle andı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Polat, “Masumların yanında olmak, zulme sessiz kalmamak en temel değerlerimizdendir. İsrail zulmünün ve İslam coğrafyalarında akan kanın durmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz,” dedi.

"Baraj sonrası sosyolojik dönüşüm yaşadık"

Konuşmasında Adalı (Hiniç) köyünün geçmişine de değinen Erol Polat, köyün 1990 yılında Atatürk Barajı'nın yapımıyla sular altında kaldığını, bunun da büyük bir göç ve sosyolojik dönüşüm sürecini beraberinde getirdiğini belirtti. İzmir, Hatay, Aydın gibi illere göç eden köy halkının bir kısmının Kahta’ya yerleştiğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

“Kahta'nın kültürel ve sosyolojik bir parçası haline gelen Adalı sakinleri bugün hemen her sektörde yer almakta ve ilçeye hizmet etmektedir. Eğitimden turizme, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda köyümüzün mensuplarını görmek mümkündür.”

"Kahta’nın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Adalı Hiniç Derneği olarak Kahta'nın en eski ve en barışçıl köylerinden birine mensup olduklarını belirten Polat, ilçeye katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı:

“İstişare kültürüne dayalı temsiliyet anlayışıyla Kahta’nın geleceğinde yer almayı sürdüreceğiz. Derneğimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde, hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Programın sonunda Dernek Başkanı Polat, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan eski ve mevcut yönetim kurulu üyelerine, maddi ve manevi destek veren köy halkına teşekkür etti. Katılımcıların Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Polat, “Bu birlik ve beraberlik ruhunun sadece Ramazan’la sınırlı kalmamasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA