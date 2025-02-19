Ulaşım ve Trafik Güvenliği Konuşuldu

Ziyarette, trafik güvenliği, öğrenci servislerinin mevcut durumu, şehir içi ulaşım sorunları ve taşımacılık sektörünün yaşadığı sıkıntılar ele alındı. Heyet, şoför esnafının karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Emniyet Müdürü’ne sundu.

Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi için Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Alper Uzman’a yeni görevinde başarılar diledi.

İş Birliği Mesajı

Emniyet Müdürü Alper Uzman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehirde trafik düzeninin sağlanması ve güvenli taşımacılığın sürdürülebilmesi için ilgili kurumlarla ortak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA