GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz başkanlığında yapılan toplantıda, hazırlanan ön raporların gözden geçirilmesi ve ailelerin çocuklarını gözetmesinin önemi vurgulandı.

Gençlik Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

Toplantıda söz alan platform yöneticileri, gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmasının önlenmesi için spora, sanata ve sosyalleşmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılar, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirebilmesi için sosyal alanların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Platform Sözcülerinin Görüşleri

Murat Çeliker:

"Gençlik meseleleri önemli bir gündemdir. Yönetimdeki arkadaşlarımız her koldan araştırma içerisindeler. Suat Tekin ve Mehmet Ali Alkuş’un önceki raporlarımıza katkıları büyüktür. Suat hocamız döndüğünde çalışmamızı olgunlaştıracağız."

Hakan Karaaslan:

"Yıkılmış bir kentin yeniden inşasına şahit oluyoruz. Bu süreçte yalnızca binalar değil, sosyal yaraların da sarılması gerekiyor. Artık ‘bu kent sahipsiz’ sözünü duymayacağız. Gençlerimizin sorunlarına çözümler üreteceğiz."

Orhan Tohumcu:

"Parklarda ve kuytu köşelerde gençlerimizin heder olmasını önlemeliyiz. Çalışmalarımız bir haftaya kadar tamamlanacak ve raporumuz hazır olacak."

Mithat Solgun:

"Özellikle Altınşehir gibi bölgelerde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Uyuşturucunun kaynağını da kurutmalıyız."

Nuri Sever:

"Gençlerimizi korumak için spora ve sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Spor tesislerini artırarak gençlerin enerjilerini buralarda değerlendirmelerini sağlamalıyız."

Kemal Aslan:

"Ailelerin çocuklarını kontrol edemediği durumlarda destek olmamız gerekiyor. Okuyamayan çocuklarımızı esnaf yanında çırak olarak meslek sahibi yapabiliriz."

Mehmet Ali Alkuş:

"İntihar vakaları bölgemizde oran olarak fazla ve tehlike arz ediyor. Bu konuda kafa yorup, sorunları azaltıcı çalışmalar yapmalıyız."

Mehmet Dağtekin:

"Gençlerimizin boş vakitlerini kitap okumak, sanatla veya sporla doldurmalarını teşvik etmeliyiz. Sosyal ve kültürel alanlara yönelmeleri için çalışmalıyız."

Ailelerin Rolü Vurgulandı

Platform üyeleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasında ailelerin rolüne dikkat çekti. Özellikle çalışmayan veya sosyal sorunlar yaşayan ailelere yönelik destek projelerinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Çalışmalar Raporlaştırılacak

Adıyaman Platformu Yönetimi, gençlik ve uyuşturucuyla mücadele konularında hazırlanan raporu bir hafta içinde tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacak. Toplantı, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için alınacak önlemlerin tartışılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PHA