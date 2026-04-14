Ziyaret sırasında Federasyon Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Müdür Prof. Dr. Mehmet Şirik'in göreve başlamasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde önemli bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, Adıyaman ve ilçelerinde yürütülen sağlık yatırımlarını takdir ettiklerini ifade etti.

Nazik ev sahipliği için teşekkürlerini sunan heyet, Müdür Şirik ve ekibini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık alanında yürütülen çalışmaların toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Şirik, ayrıca muhtarların, yerelde halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde yansıtan temsilciler olduğunu ifade ederek, bu tür işbirliklerinin sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

