Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgalleri ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 247 iş yeri kontrol edildi. Ekipler, kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve ürün teşhirlerinin kaldırılması yönünde esnafı uyardı.

Denetimlerde ayrıca seyyar satıcılara trafik akışını aksatmaması için uyarı yapılırken, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta ekipleri, et market, kasap ve fırınlarda da hijyen, temizlik ve ürün muhafaza şartlarını inceledi. Eksikleri tespit edilen işletmelere süre verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, işgallere izin verilmeyeceğini ve denetimlerin süreceğini ifade etti.