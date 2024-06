Farkındalık yaratmak adına Adıyaman Jandarma Trafik ekipleri ile beraber Adıyaman’ın farklı bölgelerinde “ Bir kask, hayat. Bir hayat, her şey demektir” yazılı broşürler asıldı. Adıyaman Motor Grubu Başkanı Murat Çetin, Adıyaman’da özellikle dört tekerlekli sürücülerin motosikletlerini farkına varmasını isteyen Başkan Çetin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar biz Adıyaman Motosiklet Grubu Derneği olarak yaklaşık 50 kişilik profesyonel dernek, 50 kişilikte alt grup olarak toplam Adıyaman’da farkındalık yaratan bir motor grubuyuz. Yaklaşık 100 kişiyiz. Bir de alt grubumuz, daha alt grubumuz gençleri kazanmak adına oluşturduğumuz bir grubumuz daha var. O da yaklaşık 900 kişilik gençlerden oluşuyor. Gençleri topluma kazandırmak, aynı zamanda motosiklet kültürünü Adıyaman’a farklı açıdan kazandırmaya çalışıyoruz. Şu an jandarma komutanlığımız bizden beraber bir etkinlik yapmamızı istediler. Bu ekinliğimiz neydi? Branda, broşür, Adıyaman Motor Grubu olarak hem valilik hem jandarma komutanlığı el ele Adıyaman toplumunu, Adıyaman motosikletçilerini bilinçlendirme adına kasklarımızı takalım. Aynı zamanda bu sadece motosikletçileri bilinçlendirme adına değil, Adıyaman toplumunun da özellikle dört teker sürücülerinin de, motosiklet sürücülerinin de farkına varmalarını istiyoruz biz. Motosiklet sürücülerini bir kenara atmalarını istemiyoruz. Hepsinin üstünde bir can var. Bu konuda en büyük şansımız Adıyaman valimiz. Adıyaman valimiz bir motor sever kendisi. Motor sever olduğu için bu konularda, bu etkinliklerde jandarmaya, emniyete bizim derneğimizi devreye sokuyor ve biz bu konuda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kas çok önemli, evet kas çok önemli. Motosikletçi için takım çok önemli ama 4 teker sürücüleri için de onlara da biz sesleniyoruz. Motosikletin üstündekiler de can, motosikletin üstündekiler de bir aile babası, bir ailenin evladı bunları sağa sola, emniyet şeridine itmenin bir anlamı yok…”

Kaynak : PHA