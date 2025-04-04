Depremin ardından Adıyaman’a gelen Amsterdam'da öğrenci Furkan, burada Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük ile tanıştı. Kısa sürede oluşan bu gönüllü dayanışma bağları, sınırları aşıp Amsterdam’a taşındı. Furkan'ın Hollanda'ya dönüşüyle birlikte, Hogeschool van Amsterdam’da okuyan öğrenciler bir araya geldi ve “Umut Işığı” isimli gönüllü topluluğu kurdu.

Topluluğun kurucuları arasında Petek, Havva, Jill, Sanine, Kubilay, Furkan ve Selcan gibi farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler yer alıyor. Grup, Adıyaman’daki çocuklar ve gençler için umut olmak amacıyla sosyal medya üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

“Bir Şube Değil, Umut Yuvası Kuruyoruz”

Umut Işığı gönüllüleri, Adıyaman’da kurulması planlanan merkezde sadece fiziksel bir alan değil; sosyal, kültürel ve insani bağların örüleceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Yayınladıkları açıklamada bu hedefler şu ifadelerle anlatıldı:

“Kurmayı planladığımız bu şube, sadece bir alan değil; hayallere, sanata ve dayanışmaya açılan bir yuva olacak.”

Müzik atölyesi ile yetenekler keşfedilecek,

Resim atölyesi ile duygular renklere dökülecek,

Mini sinema alanında çocuklar projektörle filmler izleyecek,

İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılacak,

Gençlerin buluşabileceği toplantı alanları oluşturulacak.

Bu projeyle, yalnızca temel ihtiyaçlara cevap verilmesi değil, aynı zamanda travma sonrası sosyal toparlanmanın da desteklenmesi amaçlanıyor.

“Hasan Abimiz Sayesinde Bu Proje Hayata Geçti”

Topluluk tarafından yayınlanan video mesajda gönüllüler, projeye ilham veren ve lojistik destek sağlayan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük’e özel teşekkürlerini iletti:

“Merhaba herkese. Biz Umut Işığı Vakfı’yız. Amsterdam’da 6 öğrenciyiz. Adıyaman’a yardım etmek için bir kampanya başlattık. Genç Nesiller Derneği ile birlikte çalışıyoruz ve kendimizi Hollanda’da tanıtmak ve bağış toplamak için çok uğraşıyoruz. Şu an ilk adımlar atılmaya başladı. Mayıs sonunda veya Haziran başında bizzat kendimiz Adıyaman’da bulunmaya çalışacağız. Siz de bizim yardım sürecimizi takip etmek isterseniz Instagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hasan abimiz sayesinde bu projeyi hayata geçirebildik. Ona da teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.”

Hedef: Mayıs Sonu Adıyaman’da Olmak

Gönüllüler, bağış süreciyle birlikte sahaya da inmeyi planlıyor. İlk yardım malzemeleri ve desteklerle birlikte Mayıs sonu ya da Haziran başında Adıyaman’a gelerek hem çocuklara birebir destek sunmayı hem de merkez inşasının ilk adımlarını atmayı hedefliyorlar.

Genç Nesiller Derneği’nden Uluslararası Dayanışma Atağı

Projenin Türkiye ayağında yer alan Genç Nesiller Derneği, bu örnek girişimle sadece yerel değil, uluslararası ölçekte gönüllülük temelinde yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerine öncülük etmeyi sürdürüyor. Dernek Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, “Bu gençlerin ortaya koyduğu sorumluluk bilinci ve fedakârlık, bizlere büyük umut veriyor. Adıyaman için birlikte güzel işler başaracağımıza inancımız tam” dedi.

Umut, Birlikte Güzel: Dayanışmaya Katılmak İçin

Umut Işığı gönüllüleri, kampanyalarını daha fazla kişiye ulaştırmak için sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunuyor. Yardım sürecini takip etmek, bağış yapmak ve projeye destek olmak isteyenler, topluluğun Instagram sayfası üzerinden gönüllülerin yürüttüğü faaliyetleri takip edebiliyor.

Kaynak : PHA