Yazılı bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, ekonomik boykot çağrılarının toplumu kutuplaştırma ve ekonomik istikrarı sabote etme amacı taşıdığını savundu. Kablan, söz konusu çağrıların esas hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddiaların üzerini örtmek olduğunu ileri sürdü.

“Şikâyet edenle şikâyet edilen aynı kişidir. Gerçek gündemi perdelemek adına milli ve yerli değerlerimiz hedef alınıyor. Bu tür girişimlerle kaos yaratmak isteyenlerin maskesini milletimiz düşürmüştür” dedi.

“Türkiye’nin Kalkınması Hedef Alınıyor”

Kablan, boykot çağrılarına karşı halkın sergilediği sağduyulu tutumu takdir ettiklerini belirterek, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sunan tüm kesimlerin bu tür provokatif söylemlerden uzak durduğunu ifade etti:

“Esnafımız, çiftçimiz, sanayicimiz ve emekçimiz bu ülkenin temel direğidir. Onların alın terini yok sayan, emeğine saygısızlık eden bu çağrıları milletimiz reddetmiştir. Türkiye’nin kalkınması için gece gündüz çalışanlara saldırmak ancak art niyetle açıklanabilir.”

“İsrail’e Sessiz, Türkiye’ye Sesli Olmak İkircikliliktir”

Kablan, Gazze’de yaşanan sivil ölümler karşısında İsrail’e karşı yapılan boykot çağrılarına duyarsız kalan çevrelerin, Türkiye’de milli markaları hedef almasının çelişkili bir tutum olduğunu dile getirdi:

“Dünyada İsrail’e karşı yükselen boykot çağrılarına sessiz kalanların, Türkiye'de kendi ülkesinin markalarına saldırması ikiyüzlülüktür. Bu, samimiyetsizliğin açık bir göstergesidir.”

“Birlik ve Dayanışmayla Geleceğe Yürüyeceğiz”

Kablan açıklamasının sonunda, milletin bu tür ayrıştırıcı söylemler karşısında sağduyusunu koruduğunu belirterek, “Halkımız üreticisinin, esnafının yanında durmuştur. Türkiye’nin geleceği ancak birlik ve dayanışmayla aydınlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA