Yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 depreminin ardından geçen sürede Adıyaman’ın birçok temel alanda ciddi sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çekildi. Belediyeciliğin bir lütuf değil, asli görev olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Yapılan her işin hesabı halka verilmek zorundadır” denildi.

“Adıyaman Şantiyeye Dönüştü, Vatandaş Çile Çekiyor”

Asnuk, açıklamasında imar ve altyapı çalışmalarının plansız yürütüldüğünü ve şehrin birçok noktasında moloz yığınlarının temizlenmediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yol, kanalizasyon, su şebekesi gibi temel hizmetlerde ciddi eksiklikler vardır. Adıyaman, yönetim zafiyeti nedeniyle düzensiz bir şantiyeye dönüştürülmüştür. Yol kenarları, kaldırımlar ve mahalle araları molozlarla dolmuş, vatandaşlarımız yürüyemez hâle gelmiştir.”

“Halka Hesap Verilmiyor”

Belediyenin şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini savunan Saadet Partisi İl Başkanı, kararların kapalı kapılar ardında alındığını iddia ederek şu çağrıda bulundu:

“Belediye meclis toplantıları halka açık hale getirilmeli, projeler ve bütçeler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Halkın parasını harcarken şeffaf olmayan yönetim anlayışı, güveni zedeler.”

“Trafik Sorunu Çözümsüz Kaldı”

Asnuk, trafik ve ulaşım sorunlarının her geçen gün büyüdüğünü belirtti. Toplu taşımada reform yapılması gerektiğini vurgulayarak belediyeye şu soruları yöneltti:

“Toplu taşımayı rahatlatacak bir reform neden hâlâ yapılmadı?”

“Yeni yollar neden hayata geçirilmedi?”

“Trafik düzenlemeleri neden gecikiyor?”

“Toz ve Molozlar Halk Sağlığını Tehdit Ediyor”

Şehirde biriken molozların halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Asnuk, uzmanların uyarılarını hatırlattı:

“Uzun süre toza maruz kalan vatandaşlarımızda solunum yolu hastalıkları artabilir. Belediyenin bu duruma kayıtsız kalması kabul edilemez. Derhal temizlik ve iyileştirme çalışmalarına hız verilmelidir.”

“Temizlik, Sosyal Destek ve Kültür Alanlarında Geri Kalındı”

Açıklamada, belediyenin temizlik, çevre düzeni ve sosyal-kültürel hizmetlerde yetersiz kaldığı belirtilerek şu eleştiriler sıralandı:

“Çöp toplama ve yeşil alan bakımı aksıyor. Parklar bakımsız. Gençlere ve kadınlara yönelik sosyal destek projeleri yok denecek kadar az. Kültürel mirasın korunması yönünde de adım atılmamış durumda.”

Saadet Partisi’nden 8 Maddelik Çözüm Paketi

Asnuk’un açıklamasında şu sekiz maddelik çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşıldı:

Deprem sonrası altyapı ve konut çalışmalarının hızlandırılması,

Belediye harcamalarının şeffaf biçimde duyurulması,

Toplu taşıma ve trafik konusunda yapısal reformlara gidilmesi,

Şehrin molozlardan arındırılması ve sağlık açısından güvenli hale getirilmesi,

Altyapı çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi,

Temizlik ve çevre düzenlemesinde titizliğin artırılması,

Kültürel etkinliklerin artırılması, gençlere ve çocuklara yönelik projelerin geliştirilmesi,

Yöneticilerin halkın taleplerine kulak vermesi ve çözüm üretmesi.

“Daha Yaşanabilir Bir Adıyaman İçin Mücadeleye Devam”

Açıklamanın sonunda konuşmasına yer verilen İl Başkanı Haşim Asnuk, şu mesajla değerlendirmesini tamamladı:

“Saadet Partisi olarak, Adıyaman halkının menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Daha temiz, daha güvenli, daha yaşanabilir bir Adıyaman için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA