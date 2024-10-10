Sosyal sigorta sisteminin nesiller arası dayanışmayı temsil ettiğini vurgulayan Kurt, emeklilik maaşlarının nasıl belirlendiği ve bu maaşlardaki farklılıkların sebeplerini detaylı bir şekilde anlattı.

"Emeklilerimiz Alın Terlerinin Karşılığını Alıyor"

Kurt, emeklilerin ülkeye katkılarının ve çalışmalarının karşılığında hak ettikleri maaşları aldıklarını belirterek, yaşlılık döneminin sigortalılar için pasif bir dönem olduğunu ve bu dönemin aktif olarak çalışan sigortalılar tarafından finanse edildiğini söyledi. Kurt, "Sosyal sigorta, nesiller arası dayanışmayı ifade eder. Aktif sigortalılardan pasif sigortalılara gelir transferi yapılır" dedi.

Emekli Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli maaşlarının hesaplanma sürecini açıklayan Kurt, geçmiş kazançların enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak güncellendiğini belirtti. "Aylıklar, prim gün sayısı ve prime esas kazanca göre farklılık gösteriyor" diyen Kurt, şu an en düşük SSK emekli maaşının 12 bin 500 lira, en yüksek maaşın ise 81 bin 400 lira olduğunu ifade etti.

"Maaş Farklılıkları Prim Gün Sayısı ve Kazanca Bağlı"

Kurt, maaşlardaki bu farklılıkların, ödenen prim gün sayısı ve prime esas kazançtan kaynaklandığını vurgulayarak, "Yüksek prim gün sayısı ve yüksek kazanç, daha yüksek emekli maaşı anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA