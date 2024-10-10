İstanbul İstinye Karadeniz Vakfı’nda bir araya gelen grup, DP'nin kötü yönetildiğini ve partinin misyonundan uzaklaştırıldığını savunarak bir basın açıklaması yaptı. Toplantıya, partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış üyeler de katıldı.

"Demokrat Misyon Yoldan Çıkarıldı"

Yayınlanan bildiride, Demokrat Parti'nin 1946’dan bu yana Türkiye’nin Atatürkçü, laik ve vatansever yapısının temsilcisi olduğu, ancak 2002 seçimlerinden sonra partinin yanlış yönetildiği ifade edildi. Hür Demokratlar, Mehmet Ağar, Namık Kemal Zeybek, Süleyman Soylu ve Gültekin Uysal gibi isimlerin partiyi misyonundan koparttığını ve Demokrat Parti’nin güdük bir hale getirildiğini iddia etti.

Açıklamada, "Demokrat misyon, 2012 yılından bu yana yönetimde olan bugünkü kadro ile üç genel ve üç yerel seçimde varlık gösterememiştir. Seçimlere dahi girilmemiş, 2023 seçimlerinde ise yalnızca iki milletvekili kontenjanı alınmıştır. 2018’de de İYİ Parti’den sadece bir milletvekili çıkarılmıştır. Bu durum partinin etkisiz hale getirildiğinin en açık kanıtıdır" denildi.

"İstifa Etme Zamanı Geldi"

Hür Demokratlar, 2012’den bu yana partiyi yönetemeyen ve her seçimde başarısız olan mevcut yönetimin istifa etmesi gerektiğini belirterek, Gültekin Uysal’ı görevden çekilmeye ve kongreye gitmeye davet etti. Açıklamada, “12 yıldır partiyi küçülttünüz, şimdi neyi değiştireceksiniz? Hala neden o koltuklarda oturmak istiyorsunuz?” sorusu yöneltilerek, mevcut yönetimin başarısızlığı vurgulandı.

"Demokrat Parti Yeniden Ayağa Kalkmalı"

Partinin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkabilmesi için öncelikle kongre kararı alınması gerektiğini ifade eden grup, “Demokrat misyonun gerçek temsilcileri tarafından partinin yönetilmesi gerekiyor. Türkiye’nin sorunlarını çözmek ve ülkeyi ayrıştırmadan kucaklayacak tek yapı, vatansever, laik, Atatürkçü demokrat misyondur” açıklamasında bulundu.

Hür Demokratlar, Türkiye’nin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu ve bu sorunları çözebilecek tek siyasi yapının Demokrat Parti’nin özüne dönüşü olduğunu belirtti. Partinin yeniden güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için liyakatli, bilgili ve tecrübeli kadroların yönetime getirilmesi gerektiğini savunan grup, mevcut yönetimi görevi devretmeye çağırdı.

Kaynak : PHA