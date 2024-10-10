"Öfkemiz de Acımız da Büyüyor!"

Adıyaman Kadın Platformu, İstanbul’da 4 Ekim’de 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice katledilmesinin ardından yaptığı açıklamada, bu tür olayların artık her gün yaşandığını ve önlenmediğini vurguladı. Basın açıklamasında, “Taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerine karşı alınması gereken tedbirler alınmıyor, failler cezasız kalıyor. Bu ülkede kadınlar güven içinde yaşayamıyor” ifadeleri kullanıldı.

"Kadın Cinayetlerine Karşı Sessiz Kalmayacağız!"

Platform üyeleri, sokakların kadınlar için güvenli olmadığını ve her gün yeni bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldıklarını belirtti. Açıklamada, “Kadınların katledilmesini engellemesi gereken iktidar, failleri koruyor. Cezasızlık politikaları kadın cinayetlerinin önünü açıyor. Biz susmayacağız, kadın dayanışmamızı sürdüreceğiz ve mücadelemize devam edeceğiz!” denildi.

"İstanbul Sözleşmesi Yeniden Yürürlüğe Girmeli!"

Adıyaman Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının kadın cinayetlerinde artışa neden olduğunu belirterek, sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi için mücadele edeceklerini vurguladı. “İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulansaydı, bugün aramızda olmayan yüzlerce kadın yaşıyor olacaktı” diyen platform üyeleri, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler.

"Yaşasın Kadın Dayanışmamız!"

Kadınlar, açıklamalarını “Yaşasın kadınlar, yaşasın kadın dayanışmamız!” sloganlarıyla sonlandırırken, hakları için direnmeye devam edeceklerini belirttiler. Adıyaman Kadın Platformu, şiddet, karanlık ve hukuksuzluğa karşı mücadelesini büyüterek sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak : PHA