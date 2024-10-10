Mersin Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz iddiaları üzerine gece yarısı büyük bir protesto başladı. İddiaya göre, iki kadın öğrenciye yönelik taciz girişiminde bulunan bir kişi, yurdun önünde olaya karıştı. Bu durum, yurt sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan çağrılar sonrası, yurtta kalan yüzlerce öğrenci, tacize ve yurt yönetiminin ihmalkar tutumuna karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek eyleme başladı.

"Susma, Sıra Sana Gelecek"

Yurtta kalan öğrenciler, “Herkesi dışarıya çağırıyoruz” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla seslerini duyurdu. Taciz olaylarına ve yurt yönetiminin güvenlik önlemlerinin yetersizliğine tepki gösteren öğrenciler, gece boyunca eylemlerini sürdürdü.

"Güvenliğimiz Tehlikede"

Eyleme katılan öğrenciler, yurt önünde gerçekleşen taciz olayına karşı sessiz kalmayacaklarını ve can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtti. Öğrenciler, yurt yönetimi ve güvenlik güçlerinden daha etkin önlemler alınmasını talep ederek, "Erkeklerin elini kolunu sallayarak yurda girmemesi gerektiğini söylüyorlar, ancak bu güvenliği sağlayamadılar" şeklinde tepki gösterdi.

Yurttaki protestolar gece boyunca devam ederken, polis ekiplerinin olay yerinde olduğu bildirildi. Öğrenciler ise, olayın takipçisi olacaklarını ve kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tehditlere karşı tepkilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA