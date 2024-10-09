Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi Atatürk Barajı yerleşkesi içerisinde yer alan Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.
Öğrencilerin birlikte rahatsızlanması üzerine öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Okula gelen 112 Sağlık ekiplerince rahatsızlanan 18 öğrenci Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemede öğrencilerin yedikleri bir gıdadan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss