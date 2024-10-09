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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede öğrencilerin yedikleri bir gıdadan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi Atatürk Barajı yerleşkesi içerisinde yer alan Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bazı öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

Haliliye Belediyesi 4 bin 197 vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor - Videolu Haber

Haliliye Belediyesi 4 bin 197 vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor - Videolu Haber

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