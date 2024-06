Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Atatürk Bulvarı'ndan kale çevresindeki alanı da kapsayacak biçimde yapacağı Kent Meydanı projesi görüşüldü.

Birkaç günden bu yana esnafı tek tek ziyaret ederek Kent Meydanı projesine dair görüşlerini alan Başkan Tutdere, söz konusu toplantıda ise Meclis Üyelerinin konuyla ilgili fikirlerini dinledi. Kurban Bayramından önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Adıyaman’da gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısında, projeye dair görüşlerini Bakan Özhaseki’ye ilettiğini belirten Başkan Tutdere, “Valilikteki Koordinasyon Toplantısında Belediye olarak halkın ve esnafın beklentilerinin ne olduğuna dair bir sunum yaptım. İtirazlarımız, Bakan Bey’in hak verdiği ve tekrar talimat vererek bunların üzerinde çalışın dediği bir noktaya geldi, bundan da mutlu olduk.” dedi.

Projenin, söz konusu toplantıda sundukları itiraz ve talepleri doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini kaydeden Başkan Tutdere, ortak akılla bir karar almak istediklerini, bu nedenle her kesimden vatandaşın görüşünü aldıklarını dile getirdi. Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda firma bizim itirazlarımız doğrultusunda yeni bir çalışma yapıyor. Özellikle şunu da talep ettik, Kuyumcular, Demirciler, Bakırcılar Çarşısının Buzhanı’na kadar dahil edilmesini söyledik. Onlar da talebimizi haklı buldu. Bu şekilde bir planlama var. Bölgenin esnafının da bu konuda beklentileri var. Ben de 2, 3 gündür bizzat bölgedeki esnafı ziyaret ederek fikirlerini de sordum, önerilerini de aldım. Yani halkımızın, vatandaşımızın bizzat yüz yüze görüşerek önerilerini alıyorum. Dolayısıyla hem vatandaşımızın hem esnafımızın beklentilerini karşılayacak ve Adıyaman’ın gelecek 100 yılını etkileyecek bir proje. Burası Adıyaman’ın kalbi, tüm ticaretin döndüğü bir alan. Bu konuya ilişkin vereceğiz her fikir bu şehrin geleceğine dair önemli bir adım olacaktır.”

“Biz yerel yönetimiz sorumluluğumuz çok fazla. Ankara’da masa başında eline cetveli alanlar bu kenti bizim kadar iyi bilemez. Bizim de bu konudaki itirazlarımızın, somut, kentin yararına olacak şekilde ve bilime de uygun olacak şekilde ileri sürmemiz lazım. Bunları yaparsak Bakanlığın elini güçlendirmiş ve belki de yanlıştan döndürmüş olacağız. İstiyoruz ki, ortak akılla bütün şehri ve dinamiklerini dahil ederek uzlaşı sağlayıp fikirlerimizi Bakanlığa iletelim Bakanlık da bir an önce projeyi somutlaştırsın diye düşünüyoruz.”

Başkan Tutdere, konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin konuyla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

