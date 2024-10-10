"103 Barış Karanfilimizi Unutmayacağız"

Avukat Dilan Güler, 10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne katılan 103 yurttaşın IŞİD üyesi iki canlı bombanın saldırısıyla hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Barış karanfillerimize sözümüz var. Bu ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen insanlar, demokrasiyi, barışı ve emeğin haklarını savunmak için bir araya gelmişti. Ancak iki bomba, gözlerindeki gülümsemeyi ve dillerindeki barış türkülerini hedef aldı" dedi.

Güler, saldırının ardından başlayan dava sürecinde büyük engeller çıkarıldığını ve adalet arayışının zorlu bir süreç olduğunu dile getirerek, katliamın sorumlularının tam anlamıyla yargılanmadığını vurguladı.

"Davada Gerçek Sorumlular Yargılanmadı"

Katliamla ilgili olarak 9 kişinin 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirten Güler, davada asıl sorumluların hala yargılanmadığını ve gerçeklerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ifade etti. Güler, "Bu dava bizler için bitmemiştir. Yalnızca tetikçilere ceza verilmesi yeterli değildir. Katliamın arka planı aydınlatılmalı ve gerçek sorumlular yargılanmalıdır" diye konuştu.

"Saldırıyı Öngörüp Önlem Almayanları Unutmadık"

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 10 gün öncesinde tespit edilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını, yol kontrollerinin kaldırılarak katillere adeta geçiş izni verildiğini de hatırlatan Güler, sorumluların cezasız bırakılmasını eleştirdi. "Yaralılara gaz sıkanları, anketlerle oylarının ne kadar arttığını araştıranları, IŞİD'i 'öfkeli gençler' diyerek aklamaya çalışanları unutmadık" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Adalet Yürüyüşümüz Devam Edecek"

İHD Şube Başkanı Güler, barış karanfillerine verdikleri sözü bir kez daha yineleyerek, katliamın sorumlularının hak ettikleri cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. "10 Ekim katliamının unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Barış ve Demokrasi İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Güler, açıklamasının sonunda, Türkiye’nin en büyük kitle katliamında kaybedilen barış şehitlerini saygı ve özlemle andıklarını belirterek, "Bu toprakları katliamlarla anılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle taçlandıracağız. Yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, karanfillerimize söz veriyoruz; mücadelemiz sürecek" dedi.

Kaynak : PHA