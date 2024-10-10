Ziyarette Adıyaman’da yaygınlaşan asayiş söylentileri, uyuşturucu ile mücadele, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayları ve şehrin trafik sorunlarına dair geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Karakuş, Perre Haber Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak, kent güvenliği ve emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yeni Emniyet Binası Yakında Tamamlanacak

Görevine başlamasından bu yana sürekli sahada olan ve vatandaşlarla birebir temas kuran Karakuş, Adıyaman'a yeni Emniyet Müdürlüğü binasının yakında tamamlanacağını ve hizmete gireceğini açıkladı. Ayrıca, basınla düzenli ve yakın bir iletişim içinde olacaklarını vurguladı. Karakuş, basının toplum üzerindeki etkisinin farkında olduklarını ve işbirliğinin Adıyaman halkının güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

"Adıyaman İçin Mesai Mefhumu Gözetmeksizin Çalışıyoruz"

Emniyet, basın ve vatandaş işbirliğinin önemine değinen Karakuş, Adıyaman’ın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittiklerini belirten Karakuş, her türlü suç ve suçluya karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Karakuş’un Kariyeri

1973 yılında İstanbul'da doğan Ali Haluk Karakuş, Burdur-Bucak nüfusuna kayıtlıdır. 1991 yılında Polis Koleji, 1995 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesiyle mesleğe başlamıştır. İlk görev yeri İstihbarat Daire Başkanlığı olan Karakuş, ardından Siirt Kurtalan, Kırklareli ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, 2021'de Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi unvanıyla çalışmaya başlamıştır. 15 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olan Karakuş, evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Müdür Karakuş’un, göreve başladığı günden bu yana Adıyaman’da yaptığı çalışmalar ve kent güvenliği için attığı adımlar, kamuoyunda büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Kaynak : PHA