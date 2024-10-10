Kaza, Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan Kartal Kavşağı'nda yaşandı. Mehmet Aktulum’un yönetimindeki 18 LC 146 plakalı beton mikseri, önünde seyreden Bekir Yıldırım’ın kullandığı 27 AHV 514 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcu Elif Yıldırım yaralandı.

Yaralı Elif Yıldırım, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bölgedeki trafik akışında kısa süreli bir aksaklığa neden oldu. Kazanın ardından beton mikserinin ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA