İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Van Gölü kıyısında Kabaiş’e ait olduğu belirlenen bir başörtüsünün bulunduğunu duyurdu.

"Rojin Kabaiş’in Kayıp Olma Süreci"

Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmedi ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Genç kızın kaybolmasının ardından ailesi ve yetkililer arama çalışmalarını sürdürürken, son olarak Van Gölü kıyısında başörtüsüne rastlanması umutları artırdı. Ailesi tarafından teşhis edilen başörtüsü, genç kızın gölde olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

"Bakan Yerlikaya’dan Açıklama"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp Rojin Kabaiş’e yönelik arama çalışmalarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. Arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, çalışmaların farklı birimlerden özel ekiplerin katılımıyla sürdüğünü belirterek, çeşitli teknolojik cihazlarla göl ve kara alanında detaylı tarama yapıldığını açıkladı.

"Geniş Kapsamlı Arama Çalışmaları Devam Ediyor"

Rojin Kabaiş’i bulmak amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve Kızılay’ın da katıldığı büyük bir arama operasyonu yürütülüyor. Dalgıçlar, arama köpekleri, drone’lar, botlar, sonar cihazları ve helikopterlerle göl ve kara alanında aramalar titizlikle sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm delil ve görüntülerin Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderildiğini ve elde edilen verilerin netleştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

"Son Görüntüler Ortaya Çıktı"

Bakan Yerlikaya, ayrıca Kabaiş’in son görüntülerine de ulaşıldığını belirtti. Yapılan incelemelerde, Kabaiş’in sahilde yürürken çekilmiş görüntüleri bulundu. Şu ana kadar 350 saatlik güvenlik kamerası kaydı ve ulaşım araçlarından elde edilen 120 saatlik görüntü taranarak olayla ilgili önemli ipuçları elde edilmeye çalışılıyor.

"Toplamda 250 Personel Seferber Edildi"

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, arama çalışmalarında 50 ekip ve 250 personel görev yapıyor. Göl çevresi, metruk alanlar, sazlık ve logar bölgeleri gibi her türlü olasılık detaylıca inceleniyor. Ayrıca Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan getirilen sonar cihazı ile göl dibinde taramalar yapılıyor.

"Aile ve Kamuoyu Umutla Bekliyor

Kayıp genç kızın ailesi ve kamuoyu, arama çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını umut ediyor. Rojin Kabaiş’in kayboluşu, Van’da büyük bir endişeye yol açmış durumda. Arama çalışmalarının geniş çapta devam etmesi ve tüm birimlerin iş birliği içinde hareket etmesi, Kabaiş’in en kısa sürede bulunabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini gösteriyor.

Kaynak : PHA