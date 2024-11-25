"Sandıkla Gelenin Kararnamelerle Gitmesi Normalleştiriliyor"

Kazım Turhal, açıklamasında son beş ayda Hakkâri, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık belediyelerinde halkın seçtiği temsilcilerin yerine kayyum atanmasını eleştirdi. Turhal, bu durumun sadece belediye başkanlarının değil, belediye meclislerinin de yok sayıldığını vurguladı.

“Bu süreç, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmamakta; tamamıyla siyasi bir operasyon niteliği taşımaktadır” diyen Turhal, iktidarın Anayasa ve uluslararası anlaşmaları yok sayarak halk iradesini hiçe saydığını ifade etti.

"Demokrasinin Temel Şartı Halk İradesine Saygıdır"

Turhal, halkın seçme ve seçilme hakkının temel bir demokratik ilke olduğuna dikkat çekerek, “Demokrasinin varlığı, halk iradesine saygı duymaktan geçer. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığı, yerlerine kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden ve hukuktan söz etmek mümkün değildir” dedi.

"Kayyum Politikaları Yeni Belediyelerle Sürecek"

Adıyaman Emek ve Dayanışma Platformu adına konuşan Turhal, yaşanan hukuksuzluklara karşı yeterli tepki gösterilmemesi halinde kayyum uygulamalarının yeni belediyelerle devam edeceği uyarısında bulundu.

“Bu anti-demokratik uygulamalara karşı parti veya siyasi görüş ayrımı yapmaksızın güçlü bir tepki vermek her yurttaşın görevidir” ifadelerini kullanan Turhal, kayyum atamalarının emek ve demokrasi güçleri tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğini belirtti.

"Seçilmiş Belediye Başkanları Görevlerine İade Edilmeli"

Turhal, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha sesleniyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yöntemlerle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. Demokrasi, adalet ve halkın iradesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA