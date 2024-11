"Her Gün Yasta, Her Gün İsyandayız"

Kadın cinayetlerinin artışına dikkat çeken Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kadın cinayetlerinin durdurulamadığı, hatta artık bir kadın katliamına dönüştüğü günlerden geçiyoruz. Her gün yasta, her gün isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz. Bu mücadelede Mirabel Kardeşler’den bugüne, dünyada her zaman adalet, eşitlik ve şiddetsiz bir dünya için direnen kadınlar öncü olmuştur. Bizler de şiddete karşı inatla mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Bir Sorundur"

Yıldırım, kadına yönelik şiddetin temel nedeninin erkek egemen toplumsal, siyasal ve ekonomik yapı olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın en acı sonuçlarından biridir. Küresel bir sorun olarak şiddet, ülkemizde de her yönüyle toplumsal bir mesele haline gelmiştir," dedi.

"İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmek Kadınları Yalnız Bıraktı"

Kadınların haklarının daraltılmasına yönelik politikaların kadına yönelik şiddeti beslediğini ifade eden Yıldırım, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin vahim sonuçlar doğurduğunu söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi’nden bir kişinin kararıyla çıkılması, kadınları koruyacak kurumsal ve siyasi çözümleri zayıflatmıştır. Kadına yönelik şiddetten korunmak, kadınların yurttaşlık hakkıdır ve devletin bunu sağlama sorumluluğu vardır."

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Atılması Gereken Adımlar"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için ivedilikle atılması gereken adımları sıralayan Yıldırım, şu taleplerde bulundu:

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne derhal geri dönmesi.

6284 sayılı kanunun etkili bir şekilde uygulanması ve kadınların yaşam hakkını garanti altına alacak önlemlerin alınması.

Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulması.

Cezasızlık ve adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi.

Kadınların iş yaşamına katılımını destekleyen politikaların uygulanması.

Kız çocuklarının eğitim hakkının devlet güvencesine alınması ve bu hakkın engellenmesine karşı yasal yaptırımların etkinleştirilmesi.

Afet dönemlerinde kadınların karşılaştıkları zorluklara çözüm üretecek eylem planlarının hazırlanması.

Dijital medya araçlarının şiddet amaçlı kullanılmasını engelleyecek politikaların oluşturulması.

Kadınların temel sağlık haklarının kesintisiz bir şekilde sağlanması.

Kadınların siyasete eşit katılımını destekleyecek yasal düzenlemelerin yapılması.

"Çare Sosyal Demokraside, Çare Bizdedir"

Yıldırım, toplumsal eşitliğin sağlanmasının şiddeti önlemede en önemli adım olduğunu vurgulayarak, "Çare sosyal demokrasidedir. Çare, kadınları ayrım gözetmeksizin birleştirip onlarla birlikte mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi’ndedir. Biz kadınların yanında olmaya ve eşitlik mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz," dedi.

Kaynak : PHA