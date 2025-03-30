Ramazan ayının ardından vatandaşlar Meydan Cami ve kentteki camilerde bayram namazında buluştular. Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan bayram namazıyla birlikte binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydan Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. İnsan selinin yaşandığı camilerde kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bayram Namazını sonrası cami çıkışında Vali Osman Varol, vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutladı.

Kaynak : PHA