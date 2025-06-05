948 Aileye Bayram Öncesi Destek

Sosyal Destek Müdürlüğü’nün saha çalışmaları ve değerlendirme komisyonunun incelemeleri neticesinde belirlenen dar gelirli ailelerin kartlarına yüklenen bakiyeler, anlaşmalı iş yerlerinde gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin temininde kullanılabilecek.

Yapılan açıklamada bu destekle, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşların bayram sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılamalarının ve bayramı daha huzurlu geçirmelerinin hedeflendiği vurgulandı.

Başkan Tutdere: “Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yapılan yardıma ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Destek Müdürlüğümüzün saha çalışmaları sonucu tespit ettiği ve komisyonumuzun uygun bulduğu ailelerimizin kartlarına bayram desteğimizi ulaştırdık. Amacımız, bu zor ekonomik koşullarda hemşehrilerimizin bayramı biraz daha huzurlu ve rahat geçirmelerine katkı sunmak. Adıyaman Belediyesi olarak dayanışma ruhunu büyütmeye ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Sosyal Destek Kartı Nedir?

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını belirlenen limitler dâhilinde anlaşmalı market ve mağazalardan temin etmesini sağlıyor. Nakdi yardım yerine doğrudan alışveriş imkânı sunan bu sistem, desteklerin daha şeffaf, kontrollü ve yerinde kullanımını hedefliyor.

Kaynak : PHA